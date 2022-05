Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Oprișan aduce in playlist-uri o piesa sensibila cu o poveste aparte: „Cu brațele goale”. Compusa de catre artista alaturi de Vlad Popescu și Marian Iancu, „Cu brațele goale” surprinde prin muzica și versuri esența unei povești de iubire pasionale ce are la baza dorul și mai ales dorința. Protagonista…

- Iuliana Beregoi lanseaza un videoclip funky și colorat pentru single-ul „Dupa apus”, piesa pe care artista a lansat-o recent și care a depașit 6000 de folosiri pe Tik Tok. O piesa ce evidențiaza simplitatea iubirii specifica adolescenței, “Dupa apus” a fost compusa de Theea Miculescu și Florian Rus,…

- „Gone” este numele piesei pe care Anuelli o lanseaza, o balada pop ce vorbește despre iubire, dezamagire și puterea de a merge mai departe și de a avea curajul de a o lua de la inceput.Compusa de catre artista impreuna cu Alexandru Șerbu, Silviu Paduraru și Alexandru Truta, piesa surprinde prin versuri…

- The Motans și INNA fac din nou echipa pentru „Tare”, o declarație de dragoste sincera ce amintește de nopțile de vara. Compusa de Denis Roabeș alaturi de Sebastian Barac, Marcel Botezan și Alex Cotoi intr-unul din camp-urile de songwriting Global Records, „Tare” este a patra colaborare dintre The Motans…

- La 8 ani de la „Taxi”, super hitul fredonat de toata țara, What’s UP revine cu partea a doua a poveștii și lanseaza „Ruine”, o piesa despre dragostea și durerea ce raman atunci cand persoana iubita pleaca. Pentru „Ruine”, artistul a colaborat din nou cu Marius Moga, producatorul din spatele multor single-uri…

- La o saptamana de la lansarea „Nights In Marrakesh“, Otilia vine cu o noua versiune a piesei, in colaborare cu Onur Betin și Mert Hakan, doi artiști cunoscuți din Turcia. O piesa dance, plina de mister și senzualitate, remixul de la „Nights In Marrakesh” cu siguranța iși va gasi locul in playlistul…

- Yuka, una dintre cele mai tinere artiste semnate Global Records, lanseaza noul single – „Forever More”, o poveste sincera de dragoste pentru tanara generație, transmisa prin emoția pianului și a timbrului unic al artistei. Piesa a fost scrisa și compusa de catre Maria Ioana Enache, iar producția piesei…