- In urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu pentru Xtra Night Show, Daniel Onoriu și-a prezentat locuința unde a trait alaturi de inca soția lui, Isabela Onoriu. Iata cum arata locuința unde fostul pilot și Isabela Onoriu și-au petrecut cei șase ani de relație!

- A fost batuta sau nu Isabela Onoriu de inca soțul ei? Iata cand au inceput, de fapt, neințelegerile intre ea și fostul pilot, de fapt. Daniel Onoriu a facut dezvaluirile momentului, in cadrul unui interviu, acordat exclusiv pentru Xtra Night Show.

- Daniel Onoriu vine cu raspunsul acuzațiilor facute de Isabela Onoriu, dupa ce aceasta l-a acuzat ca a abuzat-o fizic. Dupa ce inca soția fostului pilot susține ca e harțuita zi de zi de barbat, prin postarile pe care le face pe rețelele de socializare, invitat in direct, in cadrul emisiunii Xtra Night…

- Isabela Onoriu face acuzații grave la adresa inca soțului ei, dupa ce barbatul a postat mai multe videoclipuri și imagini in care spune ca fosta lui partenera i-ar fi furat banii și i-ar fi vandut casa. In prezent, femeia spune ca a ajuns la capatul puterilor și ca a apelat la ajutorul unui psiholog.

- Scandalul dintre Isabela și Daniel Onoriu pare departe de a se termina. Inca soția pilotului ii aduce acuzații grave și spune ca traiește un coșmar de cand a decis sa divorțeze. Probleme au fost și la ultimul termen, atunci cand Daniel Onoriu a vrut sa se apropie de partenera lui din acte.

- Informații de ultim moment in scandalul in care este implicat Florin Salam. Manelistul ar fi ajuns din greșeala in aceeași camera de hotel cu dama de companie! Avocata artistului, Beatrice Comaniceanu, a facut declarații despre incidentul in care este implicat clientul ei.

- Scene revoltatoare la Tribunal! Daniel Onoriu a avut o criza de nervi și a harțuit un reporter Antena Stars, care documenta divorțul dintre el și Isabela Onoriu. In decursul zilei de astazi, fosta lui avocata a reacționat și a vorbit despre ce probleme are.

- Isabela Onoriu a spus adevarul despre chinurile pe care le-ar fi indurat in casnicia cu Daniel Onoriu. Prin ce momente grele ar fi trecut. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.