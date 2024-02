Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mititelu este chemat la poliție dupa ce ar fi lovit un avocat, in plina strada. Bogdan Grigore afirma ca patronul de la FC U Craiova l-a umilit și a fost violent cu el, in public, din cauza unor probleme de ordin legal. Iata se apara omul de afeceri și se spune despre declarațiile presupusei…

- Razboiul comercial purtat de Donald Trump impotriva Chinei a uzat relațiile dintre cele doua superputeri globale. Planurile sale pentru al doilea mandat risca sa le rupa de tot, iar retorica sa ar putea pune presiune pe Biden sa impuna masuri dure impotriva Beijingului pe masura ce ne apropiem tot mai…

- Tesla a oprit in mare masura productia la uzina sa din apropiere de Berlin, din cauza perturbarilor in lanturile de aprovizionare provocate de atacurile din Marea Rosie, a confirmat luni producatorul american de vehicule electrice, transmite DPA."Din cauza lipsei de componente, suntem fortati sa…

- Informații de ultima ora in scandalul lui Florin Salam! Femeia care l-a acuzat ca ar fi agresat-o intr-un hotel din București a reacționat dur. Ea iși dorește sa se apere cu orice preț, mai ales dupa ce a fost acuzata ca ar fi vrut sa ii fure banii. Femeia a clarificat situația și a explicat cum s-ar…

- "Razboiul" dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau pare sa fie unul fara final. Deși parea ca lucrurile s-au liniștit intre cei doi, se pare ca lucrurile nu stau deloc așa. Potrivit dezvaluirilor facute de reporterul Xtra Night Show in ediția din aceasta seara a emisiunii, in cursul zilei de azi,…

- Zara a retras luni o campanie de publicitate cu manechine cu membre lipsa si statui invelite in alb, de pe prima pagina a site-ului si a aplicatiei sale, dupa apeluri din partea unor activisti pro-palestinieni pentru boicotarea comerciantului de imbracaminte, transmite Reuters.Grupul Inditex, care…

- Unul hais și altul cea. Zicala romaneasca ilustreaza perfect viitorul trecerii peste calea ferata de pe strada Șiriei, care ba va fi, ba nu va... The post Trecerea peste calea ferata de pe strada Șiriei, victima colaterala in rafuiala din (inca) alianța PNL-PSD appeared first on Special Arad · ultimele…

