- Misha a marturisit ca nu a citit cartea lansata recent de Connect-R, „Din livada cu nuci”. Cantarețul nu i-a oferit fostei sale soții un exemplar al volumului, deși s-au vazut de mai multe ori in ultimele luni.Prezentata la un eveniment monden din Capitala, Misha a stat de vorba cu jurnaliștii de la…

- Bianca Dragușanu și-a cumparat un apartament in Dubai și nu l-a vazut niciodata. Fosta soție a lui Victor Slav a dezvaluit care este suma pe care o caștiga lunar.Bianca Dragușanu a marturisit ca a investit foarte mulți bani intr-un apartament in Dubai pe care nu l-a vazut niciodata. Are de gand sa mearga…

- Inca din copilarie a indragit plantele și a fost fascinata de natura. Este vorba despre asistenta medicala din Arad, Luminița Catana, care a cunoscut numele plantelor inainte de a invața sa citeasca.

- Ana Maria Mocanu a facut, in urma cu puțin timp, o serie de declarații despre casatorie. In cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, fosta asistenta TV a vorbit despre condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca barbatul ideal.

- De cand s-a intors de la Survivor, Kamara (47 de ani), petrece cat de mult timp se poate in compania baiețelului sau de aproape 9 ani, Leon. Tatal și fiul se ințeleg de minune și sunt aproape nedesparțiți. Le-ar placea sa mearga impreuna intr-o vacanța la mare, așa cum fac an de an, dar pana […] The…

- Fosta asistenta de la Rai da’ buni s-a retras din TV in 2010 și de atunci, viața ei s-a schimbat complet. Frumoasa vedeta a trecut prin mai multe cumpene in toata aceasta perioada, dar a reușit sa se ridice și sa gaseasca bucuria de a trai, alaturi de gemenii sai și de noul iubit.