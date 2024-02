Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan revine pe micile ecrane cu surprize noi! Cu cateva zile inainte de premiera, vedeta a facut dezvaluiri din culisele noului reality show. ”Punct și de la capat” incepe in 3 februarie, pe Antena Stars, iar spectacolul care urmeaza va intrece așteptarile tuturor!

- Brigitte Pastrama a trecut printr-o mare incercare in urma cu ani de zile, cand a facut pușcarie timp de doi ani. Susține ca in inchisoare a vrut sa se sinucida, insa credința a salvat-o, de aceea ii mulțumește acum lui Dumnezeu. Brigitte Pastrama are o poveste impresionanta de viața. Prima data, ea…

- Brigitte Pastrama s-a mutat de o buna perioada din Romania. Locuiește in Dubai, in Emiratele Arabe Unite, acolo unde și-a cumparat și o casa pe care a renovat-o. Nu pentru ea a facut aceasta schimbare, ci pentru Sara, fiica ei in varsta de 16 ani. In urma cu aproximativ un an de zile, Brigitte Pastrama…

- Dinu Maxer și-a refacut viața dupa divortul de Deea, mama copiilor lui, și și-a gasit liniștea alaturi de Magdalena. Recent, aceștia s-au mutat impreuna, iar acum, cei doi au lamurit și subiectul legat de pasul cel mare, casatoria.Anul trecut a fost un an plin pentru Dinu Maxer. Dupa ce anunțat separarea…

- Andreea Marin, in varsta de 49 de ani, a explicat ce stil de viața a adoptat pentru a fi intr-o forma fizica foarte buna. ”Sunt multe lucruri pe care le-am schimbat”, a spus aceasta. In ultima perioada de timp, Andreea Marin a trecut printr-o transformare de look. Fosta ”zana a surpizelor” afișeaza…

- Raluca Dragoi este extrem de emoționata. Artista iși va petrece sarbatorile de iarna din acest an alaturi de noua ei familie. Cantareața a marturisit in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, ca viața ei s-a schimbat enorm de cand a devenit mama pentru…

- Cristi Pulhac și soția sa, Raluca au devenit parinți in urma cu un an, iar din acel moment, toata viața lor s-a schimbat. Cei doi sunt pregatiți pentru al doilea copil și se bucura de fiecare clipa pe care o au alaturi de micuțul Aris Cristian.

- Magda Palimariu este casatorita cu Ionuț Eriksen, președintele Camerei de Comerț din Norvegia și au impreuna un copil. Fosta vedeta Pro TV a mai trecut printr-un divort durero in 2016, insa acum, are familia pe care și-a dorit-o.Magda și Ionuț Eriksen s-au casatorit in secret in luna august a anului…