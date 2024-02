Stiri pe aceeasi tema

- Alina Pușcaș, in varsta de 38 de ani, este una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune. A debutat in modelling in jurul varstei de 20 de ani, iar la scurt timp a obținut un rol in telenovela „Narcisa Salbatica”. Din 2012, Alina este gazda show-ului „Te Cunosc de Undeva”. Este casatorita, are…

- Geanina Ilieș a dezvaluit cat de mult s-a schimbat in ultimii ani. Prezentatoarea de la Antena Stars a oferit informații despre viața de mama. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Alina Pușcaș a oferit prima reacție in urma zvonurilor conform carora ar fi insarcinata cu al patrulea copil. Controversa a luat amploare dupa ce vedeta a distribuit o imagine pe platforma de socializare.

- Au trecut mai bine de 10 ani de cand Camelia Potec a decis sa renunța la sportul de performanța. De atunci, campioana ii ajuta pe cei mici sa devina cei mai buni și a luat o scurta pauza pana cand s-a recuperat complet in urma nașterii.

- Raluca Dragoi este extrem de emoționata. Artista iși va petrece sarbatorile de iarna din acest an alaturi de noua ei familie. Cantareața a marturisit in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, ca viața ei s-a schimbat enorm de cand a devenit mama pentru…

- Miercuri, 1 decembrie, Rona Hartner a fost inmormantata la Cimitirul Bellu Catolic din Capitala. Regretata artista a fost condusa pe ultimul drum inconjurata de familie, prieteni și apropiați, la 2 zile dupa ce sicriul cu trupul ei neinsuflețit a sosit din Franța. La capataiul coșciugului, mama, sora…

- Familia Cameliei Potec s-a marit in urma cu doua luni, cand fiica ei a venit pe lume. Campioana a devenit mama pentru a doua oara, iar de atunci traiește cele mai frumoase momente alaturi de cei dragi. Iata cat de mult s-a schimbat viața ei și cum s-a adaptat fiica ei ce-a mare, Caelia, in aceste schimbari.

- Momente cumplite pentru familia Ronei Hartner. In aceste momente, celebra artista se zbate intre viața și moarte pe patul de spital, luptandu-se cu stadiul IV al unei boli cumplite. Fosta concurenta de la Te Cunosc de Undeva și-ar fi prevestit sfarșitul, primind un mesaj de la tatal ei trecut la cele…