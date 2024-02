Stiri pe aceeasi tema

- Alina Pușcaș, in varsta de 38 de ani, este una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune. A debutat in modelling in jurul varstei de 20 de ani, iar la scurt timp a obținut un rol in telenovela „Narcisa Salbatica”. Din 2012, Alina este gazda show-ului „Te Cunosc de Undeva”. Este casatorita, are…

- Ozana Barabancea fost prezenta la concertul caritabil organizat la sala Luceafarul pentru a o ajuta pe Ana Mardare in lupta cu boala. Pentru ca are un suflet mare, artista a donat impreuna cu Patrick Paraschiv, investitor in cultura și arta, nici mai mult, nici mai puțin de 10.000 de lei. Jurata de…

- Bella Santiago și Barbara Isasi fac echipa la „Te cunosc de undeva”, sezonul 20, emisiune care revine la Antena 1 din 17 februarie. Sezonul 20 „Te cunosc de undeva!” dezvaluie o echipa plina de energie, formata din Barbara Isasi și Bella Santiago: „Pentru mine, cele mai amuzante momente sunt cele in…

- 8 echipe de artisti au spus spectaculosului show al transformarilor in cel de-al 20-lea sezon Te cunosc de undeva!, show ce va avea premiera pe 17 februarie, de la 20.00, la Antena 1. Ilona si Ristei, Emi si Cuza, Connect-R si SHIFT, Jo si Liviu, Eliza si Zarug, Barbara si Bella, Alexia si Dima si Paula…

- Miercuri, 1 decembrie, Rona Hartner a fost inmormantata la Cimitirul Bellu Catolic din Capitala. Regretata artista a fost condusa pe ultimul drum inconjurata de familie, prieteni și apropiați, la 2 zile dupa ce sicriul cu trupul ei neinsuflețit a sosit din Franța. La capataiul coșciugului, mama, sora…

- Madi și Sergiu au radiat de fericire la Roma, dupa ce concurentul de la Mireasa a luat o decizie importanta in viața lui. Sergiu a ales sa-și ceara iubita in casatorie intr-un mod special, iar acest lucru a fost știut doar de el și nu a vrut sa-l dezvaluie la nimeni.

- Lumea showbizului este in doliu, odata cu trecerea in neființa a regretatei artiste Rona Hartner. Celebra actrița a murit la varsta de 50 de ani, pe patul de spital, luptandu-se pana in ultima clipa cu boala cumplita care i-a marcat zilele din 2019 și pana-n prezent. Va prezentam cateva imagini de colecție…

- Momente cumplite pentru familia Ronei Hartner. In aceste momente, celebra artista se zbate intre viața și moarte pe patul de spital, luptandu-se cu stadiul IV al unei boli cumplite. Fosta concurenta de la Te Cunosc de Undeva și-ar fi prevestit sfarșitul, primind un mesaj de la tatal ei trecut la cele…