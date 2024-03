Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de avocați care a reprezentat Romania in procesul intentat de compania Gabriel Resources la Curtea de Arbitraj de la Washington a publicat, sambata, un comunicat in care vorbește despre felul in care Romania a caștigat aceasta disputa legala. „Pe parcursul arbitrajului, parțile au facut schimb…

- La 30 de ani de la Campionatul Mondial din 1994, Generația de Aur va juca un meci de adio in fața propriilor suporteri. Pe 25 mai, pe Arena Naționala, acolo unde Hagi, Popescu sau Ilie Dumitrescu vor intalni o echipa plina de surprize. Cu mai bine de 30.000 de bilete vandute, organizatorii meciului…

- Liviu Teodorescu a facut dezvaluiri noi din culisele Te cunosc de undeva! Concurentul a vorbit la Neatza cu Razvan și Dani despre provocarile pe care le intampina in acest sezon și despre cat de dificil ii este sa intre in pielea unor personaje atat de diferite,

- Ilona Brezoianu și-a deschis sufletul in fața reporterului Spynews.ro și a dezvaluit care este ce mai mare frica a ei, dar și cum reușește sa traiasca cu aceasta. Partenera lu Florin Ristei, de la Te Cunosc de Undeva, vorbește și despre presiunea concursului.

- Daiana Anghel și Sorin Gonțea formeaza un cuplu de peste 9 ani și au acceptat provocarea de a participa la Power Couple. Cei doi afirma ca probele au fost dificileși au trait momente foarte tensionate in Malta.

- Zarug vorbește despre peripețiile amoroase prin care a trecut. Simpaticul concurent de la Te Cunosc de Undeva a și dat, dar a și luat. Cum a scapat designerul din situațiile mai puțin placute. Declarații spumoase!

- Dani Oțil este prezentatorul emisiunii Power Couple, emisiunea care a inceput recent la Antena 1. Acesta a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre concurenti și a recunoscut ca nu ar fi vrut sa participe la sho impreuna cu soția lui.„Nu este o batalie a sexelor. Este un concurs intre cupluri,…

- Alexia Țalavutis și Dima Trofim au avut parte de momente amuzante in timpul filmarilor pentru „Te cunosc de undeva!”, show-ul care va incepe in curand la Antena 1. Cei doi artiști au povestit prin ce peripeții au trecut pe platoul de filmare.„Te cunosc de undeva!”, unul dintre cele mai longevive talent…