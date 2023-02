Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC a anunțat ca in acest moment nu sunt autostrazi inchise dar circulația este inchisa pe mai multe drumuri nationale, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile.Pe autostrazile A1 Bucuresti – Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, A3 Bucuresti – Ploiesti, A4 Ovidiu – Agigea,…

- Clanul Piturca, profit urias in pandemie. Afacerile lui Piturca jr. au crescut de 13,5 ori in primul an de pandemie. Firmei Pav Green Energy, patronata in acte de Alexandru Piturca si al carei nume apare in scandalul mastilor neconforme vandute Ministerului Apararii Nationale, i-a crescut cifra de afaceri…

- Mii de elevi așteapta cu nerabdare vacanța de iarna. Urmatoarea vacanta a elevilor din București va fi programata undeva in perioada 6 – 26 februarie, insa nu va fi pentru toata lumea la fel. In luna februarie, elevii se vor bucura de o noua vacanța, care va dura o saptamana. Urmatoarea vacanta va fi…

- Unitatea Mobila de Screening de Cancer Mamar a Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iasi a inceput noul an cu deplasari in cateva localitati din judetele Vaslui si Botosani. Pana la finalul lunii ianuarie, va mai ajunge in trei localitati din Botosani. Pe 24 ianuarie vor fi la Caminul Cultural din…

- Conform prognozei de specialitate, pana la ora 10:00, in localitati din judetele Constanta, Vaslui, Olt, Dolj, Bacau, Iasi, Giurgiu, Teleorman, Alba, Covasna, Brasov, Mures, Harghita, Sibiu, Maramures, Cluj, Bistrita-Nasaud, Botosani, Galati, Vrancea, Caras-Severin si Hunedoara va persista ceata, vizibilitatea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o serie de avertizari Cod galben de ceata valabile in zone din 16 judete, respectiv alerte de vant in zonele montane de pe raza a opt judete. Meteorologii au transmis ca pana la ora 9:00, se va semnala ceata, iar vizibilitatea va fi scazuta sub…

- Vremea, distanța au facut ca proiectul CJ Timiș pentru Targul de Craciun sa nu se prea bucure de succes in prima zi de funcționare adica azi. Targul va fi deschis pana la 27 decembrie și ofera chiar și un patinoar. Probabil, finalul minivacanței de 1 Decembrie a facut ca reluarea activitații sa nu permita…