Stiri pe aceeasi tema

- Promisiunile Guvernului au prins Coaliția din urma. Cheltuielile statului sunt prea mari, iar acum trebuie pusa frana. PNL vine cu propunerea ca instituțiile statului sa se puna pe economisit, spun surse, adica sa cumpere strictul necesar. Mai mult, Coaliția va tranșa azi subiectul salariului minim,…

- Dan Schwartz, consultant fiscal, auditor financiar și expert contabil, raspunde intrebarilor Money.ro despre situația in care se afla azi Romania și unde ar putea ajunge. Money.ro: Se apropie prima runda de alegeri din acest an. Avem cea mai mare inflație din UE, iar deficitul bugetar a explodat. Cum…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca noua lege privind evaziunea fiscala reprezinta „o solutie intermediara” al carei scop este colectarea de bani la buget. Prim-ministrul a explicat ca masurile au fost luate in conditiile in care, de ani de zile, evaziunea fiscala depistata nu s-a finalizat cu recuperarea…

- Prima vizita de stat a președintei Maia Sandu in Norvegia are loc ca urmare a invitației Majestații Sale Regele Harald și a Majestații Sale Regina Sonja. Vizita va incepe cu o ceremonie oficiala de bun venit la Palatul Regal Slottsplassen, o depunere de coroane la castelul medieval Cetatea Akershus.…

- Un primar din județul Arad vrea sa dea statul in judecata pentru a i se plati daune morale „de cel putin 150.000 de euro pe an”, dupa ce a primit, in 2017, o sentința de trei ani de inchisoare cu suspendare pentru fapte de coruptie pe baza unui dosar DNA. Este vorba de fostul primar […] The post „Hoț…

- Sunt deja mai multe țari membre ale statului Schengen și care au stabilit controale la frontiere. Daca vorbim despre Austria, aici putem vedea controale la frontiera cu Cehia. Acestea ar urma insa sa expire la sfarșitul acestei luni. De asemenea, Austria a stabilit controale la frontierele cu Slovenia,…

- Angajații Ocolului Silvic Baia Sprie din cadrul Direcției Silvice Maramureș au inceput scosul puieților forestieri de brad din pepiniera silvica Mogoșa, inaintea campaniei de impaduriri de primavara. Cei 22 de mii de puieți forestieri au varsta de 5 ani. Regia Naționala a #Padurilor – #Romsilva produce…

- Noul presedinte argentinian, Javier Milei, taie masiv din cheltuielile statului, fara a se preocupa de costurile sociale. In Argentina, numarul ministerelor a fost redus la jumatate, raminind doar noua ministere; circa 50.000 de posturi publice au fost desfiintate, lucrarile publice sint inghetate,…