- Candidatul Partidului Social Democrat (PSD) pentru funcția de primar al comunei Taureni, Oltean Ovidiu Petru, a caștigat, in urma alegerilor din data de 9 iunie, cel de-al șaptelea mandat pentru funcția de conducere. Contactat de cotidianul Zi de zi din Targu Mureș, reprezentantul politic a fost de…

- Primarul comunei Panet, reprezentant al partidului Uniunea Democratica a Maghiarilor din Romania (UDMR), Bodo Elod Barna, a fost reales in funcție in urma voturilor inregistrate in data de 9 iunie. Edilul a ținut sa transmita un mesaj de mulțumire tuturor celor care l-au susținut in cadrul campaniei…

- Primarul comunei Ogra, Teodor Neacșa, a fost reales in fruntea administratiei locale cu un scor electoral cu 68,43% din voturi. "Aceste voturi in numar atat de mare denota faptul ca, dumneavoastra, cetațenii comunei Ogra aveți incredere in mine și in forțele mele! Va mulțumesc tuturor!!! ", a transmis…

- Primarul Ioan Aldea (PSD), lider al comunitatii locale, a caștigat al 7-lea mandat la Primaria comunei Bagaciu. "Consider ca, oamenii au avut incredere in mine, in ceea ce am facut, altfel nu mi-ar fi acordat increderea celui de-al 7 –lea mandat. Le mulțumesc și promit ca nu le voi inșela așteptarile.…

- Vasile Morar, candidatul PNL pentru funcția de primar al comunei Cucerdea, a caștigat un nou mandat. "Va mulțumesc tuturor pentru noul mandat pe care mi l-ați acordat, ce urmeaza sa fie validat dupa 27 septembrie. Increderea deosebita de 90% pe care mi-ati acordat-o la vot, ma onoreaza și, totodata…

- Candidatul PNL pentru functia de primar al comunei Tarcau – din județul Neamț- a caștigat alegerile locale… direct din arest. Acesta a fost reținut in 22 mai, iar apoi plasat in arest preventiv. Candidatul PNL pentru functia de primar al comunei Tarcau a castigat alegerile chiar daca se afla in arest…

- Alberto Barbera, directorul artistic al Mostrei de la Venetia incepand din 2012, a fost reales in functie pentru un mandat de inca doi ani, au anuntat vineri reprezentantii Bienalei de la Venetia, institutia care supervizeaza cel mai vechi festival cinematografic din lume, informeaza AFP, conform Agerpres.

- Comuna Zagar, formata din doua sate – Seleuș și Zagar, are o populație de 1080 de locuitori, potrivit datelor ultimului recensamant. 49,44% dintre locuitorii comunei sunt romi, 40,09% sunt romani, 1,76% maghiari, iar pentru 8,48% nu se cunoaște apartenența etnica. Din 2020, primar al comunei este Claudiu…