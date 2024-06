Ilustrație: Marian Avramescu In anul olimpic 2024, politicienii au trecut l-a sarit gardul sau chiar calul, in campaniile din ceea ce in Romania este anul maratonului de alegeri. In sectorul 1 al Capitalei, primarul pregatit sa fie lansat peste gard, cu sau fara prajina, Clotilde Armand, i-a pus pe membrii din secțiile de votare la […]