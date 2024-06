Stiri pe aceeasi tema

- Miklos Tibor Laszlo (UDMR), primarul comunei Adamuș, a caștigat, in urma alegerilor de duminica, 9 iunie, un nou mandat pentru funcția de conducere. Contactat de cotidianul Zi de zi din Targu Mureș, acesta a acceptat sa ne sintetizeze principalele proiecte care au in vedere dezvoltarea comunei pe care…

- In urma alegerilor din data de 9 iunie, Chirila Ilie Tatar, reprezentant al Partidului Național Liberal (PNL), a caștigat un nou mandat pentru funcția de primar al comunei Solovastru. Contactat de cotidianul Zi de zi, acesta a fost de acord sa ne transmita gandurile lui de inceput de mandat, comprimate…

- „Invitatul Zilei” la Botoșani24.ro: Cosmin Cișlariu, candidat PSD la funcția de primar al comunei Roma Cosmin Cișlariu, candidat PSD la funcția de primar al comunei Roma și actualul primar al acestei comune din județul Botoșani, Mihai Asiminicesei, au fost prezenți astazi in studioul publicației Botosani24.ro…

- NOUL POD PESTE RAUL MUREȘ Acest proiect este o prioritate majora in programul meu. L-am susținut din Consiliul Local și voi continua sa-l susțin ca fiind absolut necesar, fapt confirmat de cei peste 10.000 de targumureșeni care au sprijinit inițiativa cu semnaturile lor. Exista deja un studiu de fezabilitate…

- In competiția electorala pentru funcția de primar al comunei Rastolița s-au inscris 5 candidați. La alegerile din 9 iunie locuitorii comunei Rastolița au de ales intre Gheorghe Ionel Simineț – Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), Ioana Lirca – Candidat independent, Liviu Ioan Tinca – Partidul Mișcarea…

- PSD a lansat in lupta un alt candidat la funcția de primar al comunei Florești, dupa ce candidatura lui Horia Șulea a fost respinsa de Biroul Electoral. Noul candidat este Horațiu Muntean Roșca, care este membru PSD Florești și ginerele luio Horia Șulea. Biroul Electoral de Circumscriptie Comunala nr.38…

- Iulian Cimpoeșu, președintele USR Șcheia, a fost desemnat candidatul acestei formațiuni politice la fotoliul de primar al celei mai mari comune din județul Suceava, Șcheia. Iulian Cimpoeșu a ocupat funcția de prefect al județului Suceava in anul 2021, in perioada in care USR a facut parte din coaliția…

- Actualul viceprimar al municipiului Targu Mureș, Alexandru Gyorgy, a fost numit in funcția de președinte interimar al PNL Targu Mureș in locul fostului lider al organizației, prof. univ. dr. Horațiu Suciu, care a demisionat din partid pentru a candida independent la funcția de primar la alegerile locale…