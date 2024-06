Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care a furat o mașina și doua bancomate a fost adus in Romania din Spania. El fugise acolo dupa ce fusese condamnat in țara și a incercat sa scape folosind o identitate falsa. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat, vineri, ca a fost extradat din Spania un barbat condamnat la noua ani…

- CAMPANIE… Candidatul PNL la funcția de președinte al Consiliului Județean Vaslui, medicul Nelu Tataru, a marcat debutul campaniei electorale, alegand sa iși petreaca prima zi in localitațile de pe Valea Prutului, o zona emblematica a județului Vaslui. Aceasta alegere nu este intamplatoare, ci o dovada…

- VICTORIE!… Romania este campioana pe natiuni la Campionatul Mondial de Kempo in 2024! Sportivii barladeni legitimati la clubul sportiv Wazary Dojo ne-au reprezentat cu cinste si au castigat 17 medalii, din 20 posibile, la Campionatul Mondial de Kempo IKF 2024, aducand acasa nu mai putin de 7 titluri…

- OM DE BAZA… Handbalistul Demis Grigoraș a fost convocat de selecționerul George Buricea pentru “dubla” cu Cehia, contand pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor. Manșa tur se va disputa la Baia Mare, pe 8 mai, iar returul, in Cehia, pe 12 mai. Romania nu a mai participat la…

- ALATURI… Lumea interlopa din judeșul Vaslui are reprezentant la inmormantarea celui considerat cel mai temut interlop din Romania, Costel Corduneanu. Zilele trecute, la priveghi, in timp ce Adrian Corduneanu, fratele decedatului, dadea declarații presei, in cadru și-a facut apariția și vasluianul Ionuț…

- OM DE BAZA… Campion mondial la minifotbal cu Romania, vasluianul Vladuț Mocanu a primit o noua convocare la lotul național. El va participa cu naționala la un puternic turneu de pregatire in Muntenegru. Vladuț Mocanu evolueaza in Liga 3 la CSM Vaslui, iar in competițiile de minifotbal joaca la campioana…

- GUNOI…Putine orase din Romania se pot mandri cu pubele de gunoi asezate pe marginea trotuarelor. Si mai putine se pot mandri cu gunoaiele care atarna gratios pe marginea pubelelor sau stau la soare direct pe trotuar. Nu vorbim doar de o intamplare ghinionista, ci de un oras intreg umplut de gunoaie…

- EXEMPLU… O polițista din Vaslui reprezinta Romania intr-o misiune de menținere a pacii in Republica Congo. Este vorba despre Luminița Dragușanu, agent principal in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean, cu experiența in misiuni internaționale. Pe langa activitațile specifice pe care le deruleaza,…