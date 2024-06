Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii avertizeaza ca miercuri dimineața este ceața in nordul Moldovei. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ceața. Aceasta este valabila in mai multe zone ale județului Suceava.

- Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Botoșani, Lucian Trufin, afirma exista deja soluție simpla și verificata, care poate fi multiplicata peste tot in țara pentru a-i determina pe tineri sa nu mai plece la munca in strainatate. Pentru asta, spune Trufin, autoritațile publice…

- In județul Botoșani, cateva comune incep sa se bazeze pe tehnologii industriale moderne pentru a dezvolta comunitațile, dar și pentru a face economie la buget. Printre altele, au iluminat stradal cu telegestiune, stații de apa și canalizare controlate prin senzori sau pompe de caldura.

- Procurorii PCCOCS și ofițerii INI anunța reținerea in Chișinau a unui adolescent de 16 ani din Nordul republicii cu 1 kg de hașiș, in timp ce plasa drogurile in ascunzișuri pentru alți curieri.

- Una dintre cele mai misterioase legende urbane din nordul Moldovei a fost confirmata. Catacombele Botoșaniului, o rețea de beciuri adanci, intinsa pe kilometri intregi, a fost scanata cu ajutorul tehnologiei moderne. Aceste catacombe de refugiu din calea navalitorilor vor putea fi vizitate.

- Iahnia de fasole este un preparat foarte delicios și perfect in aceasta perioada, cand mulți creștini țin post. Exista mai multe rețete, dar astazi va vom prezenta una pe care maicuțele din nordul Moldovei o pregatesc in Postul Paștelui. Iahnie de fasole. Rețeta ușoara și gustoasa Maicuțele din nordul…

- Județul Botoșani, unul dintre cele mai sarace din Romania are, in mod paradoxal, resurse naturale extraordinare. Toate aceste resurse zac insa neexploatate, inclusiv nisipuri cuarțoase de cea mai buna calitate, și rezerve substanțiale de gips și ape sulfuroase.

- Astazi, vremea se va raci fața de ziua precedenta in vestul, nordul și centrul țarii, unde valorile termice se vor situa in general sub normele perioadei. In restul teritoriului va fi in continuare mult mai cald decat in mod obișnuit la aceasta data, insa doar pana maine cand vremea va deveni instabila…