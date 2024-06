Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a asigurat joi Kievul ca va beneficia pe termen lung de ajutor militar si financiar din partea Aliantei Nord-Atlantice in razboiul cu Rusia, ajutor ce va fi concretizat la summitul NATO din iulie, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres. Stoltenberg precizeaza…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat vineri ca la summitul NATO programat pe 9-11 iulie la Washington va fi aprobat un pachet de sprijin „foarte solid” pentru Ucraina, informeaza agenția de presa EFE, preluata de Agerpres.„Veti vedea si un pachet foarte solid pentru Ucraina si acesta…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, le va cere aliaților sa se angajeze la o suma minima de 40 de miliarde de euro pe an pentru a finanța ajutorul militar destinat Ucrainei, a declarat o sursa din cadrul alianței pentru Reuters , joi, in contextul in care miniștrii de externe din statele aliate…

- Președintele Volodimir Zelenski considera ca Ucraina nu va putea deveni membru NATO pana cand nu va caștiga razboiul cu Rusia, conform observatornews.ro. Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg l-a invitat luni pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski sa asiste la summitul Aliantei care va avea…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg l-a invitat luni pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski sa asiste la summitul Aliantei care va avea loc in iulie la Washington, dar a avertizat ca nu se asteapta in stadiul actual la un acord intre statele membre care sa permita adresarea unei invitatii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a cerut miercuri aliatilor Ucrainei sa-i furnizeze acesteia rapid mai multe munitii, sisteme antiaeriene si alte ajutoare militare pentru a rezista in fata ofensivei ruse, in timp ce generalul american Christopher Cavoli, comandantul

- Secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, a spus joi ca NATO nu este si nu va fi parte a conflictului din Ucraina. Anuntul a fost facut in conferinta de presa de la finalul reuniunii ministrilor de externe ai statelor NATO. „Nu avem planuri sa trimitem trupe de lupta in Ucraina, nu a existat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a propus un pachet de ajutor militar pentru Ucraina in valoare de 100 de miliarde de euro (107 miliarde de dolari), pe cinci ani, care ar conferi aliantei occidentale un rol mai direct in acordarea de sprijin Kievului, au declarat marti, 2 aprilie, cinci…