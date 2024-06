Stiri pe aceeasi tema

- Doi romani au ajuns in satul american Romania și i-au intrebat pe puținii localnici care inca mai traiesc aici daca au auzit vreodata despre țara noastra. Povestea localitații sdin Pennsylvania a fost spusa de cei doi vloggeri care administreaza canalul de You Tube HaiHui in doi.Romania e la trei ore…

- Romanii sunt cunoscuți pentru nostalgia lor fața de mașinile cu care au crescut, iar automobilele Dacia clasice sunt la mare cautare, cu prețuri pe masura. In același an in care a fost lansat cel mai scump model Dacia din istorie, Duster Hybrid , cu un preț de circa 38.500 de euro, a fost pusa in vanzare…

- Oana Lis se afla din nou in impas financiar, astfel ca a scos la vanzare și ultimele lucruri din șifonier. Mai nou, vrea sa renunțe și la crucea lui Viorel Lis, realizata de varul lui Gheorghe Turda, la Sapanța, in urma cu 12 ani. Cum ea nu știe cați bani sa ceara, am aflat prețul […] The post Ce scrie…

- Laurette a luat o decizie neașteptata! Vedeta vrea sa scape de toate bunurile pe care le are in Romania, astfel ca și-a scos la vanzare casa de lux din Tunari și mașina. Iata de ce a luat Laurette aceastp decizie și unde va locui, dupa ce va ramane fara locuința.

- Sanevit Arad, prima fabrica de seringi de unica folosinta din Romania, care nu mai produce nimic de un deceniu si se afla in faliment, este scoasa la licitatie publica. Pretul de pornire este de 1.685.000 de euro, potrivit unor anunturi publicate pe site-urile de specialitate. Fabrica are un teren in…

- Premierul Marcel Cioalacu a facut ieri, la propunerea PNL, o mutare extrem de controversata la varful conducerii Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) care va genera o mulțime de scandaluri in cadrul coaliției. Printr-o decizie de ieri a premierului Marcel Ciolacu , se numește „domnul Cristian-Gabriel…

- Prototipul primei mașini electrice concepute și produse in Romania, la Cluj, se vinde cu 450.000 de euro. Mașina are o autonomie de 300 de kilometri și este o bijuterie tehnologica cu motoare in roți, oglinzi retrovizoare inlocuite cu camere video, portiere cu senzori.