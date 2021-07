Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu celebrarea centenarului Partidului Comunist Chinez de 1 iulie, jurnaliștii, diplomații și alți invitați au primit o lista cu ce au voie sa faca și ce nu pentru a participa la festivitațile din Piața Tiananmen, scrie The Straits Times. Detaliile paradei, care începe la 8 dimineața, înca…

- Presedintele chinez Xi Jinping a prezidat luni pe stadionul national din Beijing, supranumit Cuib de pasare, un spectacol grandios in cinstea centenarului Partidului Comunist Chinez, eveniment care a pus accentul pe redresarea Chinei dupa criza provocata de pandemia de COVID-19, transmite AFP.

- Prima misiune cu echipaj uman trimisa de China catre statia sa spatiala, aflata in constructie, a decolat joi cu trei astronauti la bordul rachetei Long March 2F. Succesul misiunii este o chestiune de imagine pentru Beijing, care se pregateste sa sarbatoreasca pe 1 iulie centenarul Partidului Comunist…

- China trebuie sa-si imbunatateasca modul in care isi spune 'naratiunile' unei audiente globale in contextul in care cauta sa dezvolte o voce internationala care sa-i reflecte statutul pe scena mondiala, a afirmat presedintele Xi Jinping, potrivit agentiei de presa Xinhua, transmite miercuri Reuters.…

- Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata si alte cinci sunt disparute în cursul unei alergari pe o distanta de 100 de kilometri pe un munte lovit de vânturi puternice, grindina si ploi violente în nord-vestul Chinei, a anuntat agentia Xinhua, citata duminica de AFP și Agerpres."O…