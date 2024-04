Președintele Xi Jinping a anunțat in octombrie 2023, in timpul discursului sau la ceremonia de deschidere a celei de-a treia sesiuni a Forumului pentru cooperare internaționala Belt and Road de la Beijing, ca China intenționeaza sa lanseze „Inițiativa globala pentru guvernanța inteligenței artificiale„. In martie 2024, prim-ministrul Li Qiang a descris tehnologia inteligenței artificiale drept […] The post Noul Drum Digital al Matasii, strategia duala a Chinei first appeared on Ziarul National .