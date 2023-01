Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Tesla, SpaceX și Twitter are o valoare de 137 de miliarde de dolari, potrivit Indexului Miliardarilor facut de Bloomberg. El cade pe poziția a doua a listei celor mai bogați oameni din lume, sub președintele LVMH, Bernard Arnault. Dar la apogeul evaluarii, in noiembrie 2021, valoarea neta a lui…

- Ross Gerber, presedinte si CEO la Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, a declarat pentru Reuters ca a fost contactat de un reprezentant al lui Musk pentru a oferi mai multe actiuni la acelasi pret, 54,20 de dolari, pe care Musk l-a platit in octombrie pentru a prelua compania. Jared Birchall,…

- Actiunile Tesla au inchis luni in coborare cu aproximativ 6,3%, iar marti si-au continuat evolutia descendenta cu un declin de peste 2%, atingand cel mai redus nivel din noiembrie 2020, de 161,74 dolari pe baril. Valoarea actiunilor Tesla a scazut cu peste jumatate in acest an, declinul fiind accelerat…

- C CEO-ul Twitter, Elon Musk, a mai spus ca Apple a reluat publicitatea pe platforma, potrivit unui articol publicat de Bloomberg, care a citat comentariile facute in timpul unei conversatii de pe Twitter Spaces, de sambata. Amazon, Apple si Twitter nu au raspuns imediat solicitarii Reuters de a comenta…

- Elon Musk, directorul executiv al Tesla, a vandut actiuni ale producatorului de vehicule electrice in valoare de 3,95 miliarde de dolari, la cateva zile dupa ce a finalizat achizitia Twitter pentru 44 de miliarde de dolari, relateaza Reuters, care citeaza documente ale autoritatilor americane din domeniul…

- Elon Musk, a carui avere neta a scazut sub 200 de miliarde de dolari dupa ce investitorii au renuntat la actiunile Tesla, a vandut 19,5 milioane de actiuni intre 4 noiembrie si 8 noiembrie, arata documentele publicate de Comisia americana pentru valori mobiliare si burse. Aceasta miscare il lasa pe…

- CEO Tesla, Elon Musk, a vandut marți peste 19 milioane de acțiuni ale producatorului de vehicule electrice in valoare de 3,95 miliarde de dolari, la aproximativ o saptamana dupa ce a cumparat reteaua de socializare Twitter, informeaza Reuters. Cele trei tranzactii presupun un total de putin peste 4%…

- Potrivit unor surse citate de publicatie, grupul de creditori, condus de Morgan Stanley, Bank of America si Barclays, a recunoscut ca acestia ramane blocati cu datoria in contabilitate luni sau chiar mai mult si ca vor ajunge probabil sa sufere pierderi uriase de pe urma pachetului de finantare, potrivit…