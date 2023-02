Wizz Air suspendă zborurile spre cinci destinații din Europa. Pe listă, o cursă din Iași Aceasta schimbare va avea loc foarte rapid, mai precis din luna martie a acestui an. In a doua jumatate a lunii viitoare cinci rute spre Romania si dinspre tara noastra vor fi suspendate de catre acest operator de zbor. Mai precis, este vorba despre zboruri de pe aeroporturile din Bucuresti, Cluj Napoca, Iasi si Sibiu. Astfel, ruta de la Bucuresti la Ancona va fi suspendata de pe data de 22 martie pana pe 30 octombrie. Dupa ce au fost inaugurata la inceputul acestui an, zborul catre aceasta destinatie iata ca va fi suspendat. Sansele de a fi reluat zborul la final de an este unul foarte mic, avand… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

