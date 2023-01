Stiri pe aceeasi tema

- Compania Wizz Air va introduce incepand din 4 aprilie o cursa aeriana directa intre Iasi si Istanbul, cu o frecventa de trei zboruri pe saptamana. Zborurile sunt programate marti, joi si sambata, biletele fiind puse in vanzare pe site-ul companiei aeriene. Directorul Aeroportului din Iasi, Romeo…

- Operatorul aerian Wizz Air anunta lansarea a trei noi rute din Romania, de data aceasta catre Turcia, disponibile etapizat incepand cu luna aprilie a acestui an. Potrivit unui comunicat de presa al companiei, transmis joi AGERPRES, o ruta este disponibila din Iasi catre Istanbul, iar celelalte doua…

- Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida crestere din Europa si cea mai sustenabila din punct de vedere ecologic pe plan global , anunta astazi deschiderea unei noi rute din Iasi catre Istanbul. Astfel, pasagerii care zboara de la Aeroportul Iasi vor avea ocazia sa viziteze Istanbulul, cel mai mare…

- Mai multe curse aeriene care trebuiau sa ajunga astazi la Suceava au fost redirecționate catre Iași și București din cauza condițiilor meteo nefavorabile de astazi. Potrivit unui comunicat al Aeroportului „Ștefan cel Mare”, in cursul dimineții, zborul companiei aeriene Wizz Air de la Suceava catre Londra…

- Companiile low cost renunța la un numar mare de zboruri spre Romania: Wizz Air suspenda 5 rute din 2023, Ryanair a anulat deja 15 Wizz Air a suspendat cinci rute care erau planificate pentru sezonul de vara al anului 2023 spre și dinspre Romania. Este vorba despre trei rute spre Cluj Napoca (Billund,…

- Pe parcursul lunii noiembrie, 87 de mii de pasageri au trecut prin portile de imbarcare si prin cele de sosire ale Aeroportului Iasi. De data asta, nu mai e un record de trafic: in aceeasi luna a anilor 2018 si 2019 s-au consemnat 101, respectiv 96 de mii de calatori. Totusi, luna trecuta a fost doborat…

- Wizz Air a solicitat aprobarile necesare pentru a lansa in primavara anului 2023 șapte rute aeriene de pe trei aeroporturi romanești catre trei aeroporturi din Turcia. București (OTP) – Istanbul (IST) / șapte zboruri pe saptamana; București (OTP) – Izmir (ADB) / trei zboruri pe saptamana; București…

- Directorul Aeroportului din Iasi, Romeo Vatra, a declarat, miercuri, ca in perioada ianuarie-octombrie din acest an traficul a fost de 1,32 milioane de pasageri, nivel care a depasit traficul inregistrat inaintea pandemiei. “In 2019 am avut aproximativ 1,3 milioane de pasageri, iar la 1 noiembrie acest…