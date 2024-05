Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta germano-spaniola, sprijinita de Europol, a vizat o rețea infracționala implicata in traficul de droguri și de arme de foc. Liderul rețelei coordona activitațile infracționale din Spania, unde iși stabilise baza, se arata intr-un comunicat de presa. Ancheta, inițiata la mijlocul anului 2023…

- Poliția spaniola investiga de fapt o alta grupare de motocicliști despre care avea suspiciuni ca se ocupa cu trafic de droguri. Liderul gruparii Hells Angels acționa acolo sub umbrela unei așa-zise societați de transport."Pe numele persoanei arestate, considerata de EUROPOL un obiectiv important, era…

- Președintele Clubului Rapid, Daniel Niculae, este urmarit penal in dosarul materialelor pirotehnice de luna trecuta pentru „complicitate la savarșirea infracțiunii de orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept”, a anunțat vineri, 26 aprilie, Parchetul de pe langa Tribunalul București.Știre…

- Susținatorii oligarhului fugar Ilan Șor au protestat in localitatea Congaz din Gagauzia unde a fost dat startul construcției liniei electrice aeriene Vulcanești-Chișinau, care unește sistemul energetic al Rep. Moldova cu cel al Romaniei, eveniment la care a participat și Maia Sandu.

- Marți dimineața, 19 martie 2024, au fost puse in executare nu mai puțin de 22 de mandate de percheziții domiciliare in trei județe ale țarii, impreuna cu Poliția Naționala Spaniola și Europol.

- In Occident, in țari precum Marea Britanie, Noua Zeelanda, Spania si Belgia, este deja adoptata cu succes saptamana de lucru de patru zile. Antreprenorii romani au dorit sa faca același lucru.

- Cooperarea internationala declansata de un val de crime intre bande in Grecia a ajutat la dezmembrarea unei retele criminale, acuzate de peste 60 de crime in Europa in ultimul deceniu, a declarat vineri politia elena, relateaza AFP, citata de News.ro. Din reteaua criminala faceau parte inclusiv romani.Peste…

- Polițiștii de imigrari din Dambovița a desfașurat sambata o acțiune pe raza de competența, scopul fiind combaterea șederii și a muncii ilegale a cetațenilor straini pe teritoriul Romaniei. In urma activitaților desfașurate au fost depistați doi chinezi in ședere legala. Astfel, in cadrul activitaților…