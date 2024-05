Loc pentru grinzile noi REȘIȚA – Lucrarile de la podul Doman au ajuns in faza demolarii grinzilor fisurate, intervenție pe care cu siguranța mulți și-o imaginau drept o simpla extragere. Pentru indepartarea grinzilor degradate s-a mizat insa pe concursul gravitației, intervenția de precizie urmand s-o reprezinte așezarea celor noi grinzi, cu ajutorul unor macarale de mare putere! Conform estimarilor Primariei, cele cinci grinzi ar urma sa ajunga la Reșița in perioada imediat urmatoare, podul urmand a fi dat in circulație, cel mai probabil, in cursul lunii august. Pe pasaj, pe sensul de mers dinspre pod spre Universalul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Cadrele didactice din Reșița au participat la cursuri de formare de 5 zile in Belgia, Spania și Franța! Pe langa proiectele de reabilitare și dotare a școlilor, Primaria Municipiului iși indreapta atenția și catre resursa umana, pentru a se asigura ca orașul are cadre didactice tot mai bine…

- REȘIȚA – Deplasarea e parte a proiectului Restaurarea și revitalizarea patrimoniului cultural – Centru expozițional și de evenimente „Școala Pittner“! Lista finala a artiștilor care vor participa la vizita/rezidența in Islanda, la partenerul Rosk, a fost anunțata de cele doua jurii ale partenerilor…

- REȘIȚA – In toata acesta perioada, șoferilor li se recomanda folosirea variantelor G.A. Petculescu și prin ocolirea porțiunii inchise! De marți, 9 aprilie, și pe parcursul urmatoarelor 90 de zile, circulația peste Podul Doman, parte a pasajului care ocolește Centrul Civic, va fi oprita, urmare a lucrarilor…

- Dupa 19 ani de la prabușirea vechiului pod de la Gradiștea din cauza inundațiilor, trenurile vor reveni pe ruta inițiala in trimestrul trei al acestui an, fara sa mai ocoleasca prin Videle, a susținut duminica, 17 martie, secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionut Savoiu.Testele vor incepe…

- Continua lucrarile la centura ocolitoare a municipiului Sfantu Gheorghe! In ultima perioada a fost finalizata montarea grinzilor metalice pe primul pasaj peste calea ferata. Acum se lucreaza la montarea grinzilor metalice pe cea mai lunga structura de pe traseu, un pasaj de 526 m peste calea ferata…

- REȘIȚA – Odata cu incalzirea vremii au fost reluate și lucrarile la obiectivele de investiții din oraș! Deplasandu-se, azi, „in Muncitoresc“, cum este cunoscuta colocvial Piața Republicii, pentru a vedea care este stadiul lucrarilor la „Stația intermodala“, primarul Ioan Popa a declarat: „Lucrarile…