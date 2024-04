Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 28 martie 2024, a fost dat in folosința primul drum expres din Ardeal, șosea care leaga centura Oradea de Autostrada Transilvania (A3). Proiectul șoselei de legatura dintre centura Oradea și Autostrada Transilvania a fost inițiat de presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, in ultimul…

- Dupa caștigarea premiului Inspire Aword, la Regionalul de la Cluj Napoca, echipa B-Robo a primit premiul Judge Award la Campionatul Național de Robotica FTC Romania, desfașurat la Iași in perioada 21-24 martie 2024. B-Robo a impresionat echipa de 20 judges, formata din profesori universitari de la universitațile…

- A fost dezvaluit orașul cu cele mai ieftine piețe. Institutul Național de Statistica a publicat informația aceasta. Pentru a putea vedea care sunt diferențele, s-a luat in calcul valoarea unui coș cu cate 10 produse, fructe și legume, din mai multe orașe ale țarii. Comparativ cu București, sunt prețuri…

- Rușii nu sunt o putere militara maritima reala, ei invadeaza Europa terestru, pe asta e calata școala lor de razboi. Ei pot intra in Romania numai prin Moldova, exact zona lasata neacoperita de planuri operative, neglijata strategic de București, fara drumuri, fara poduri, fara infrastructura militara…

- ”2023 a fost un an bun pentru grupul din care face parte Vola.ro, in ciuda provocarilor industriei, dar si a schimbarilor socio-economice, care s-au facut simtite in planurile si bugetele de calatorie ale romanilor. Intarzierile sau anularile de zboruri, inflatia in crestere, conflictele armate din…

- Sute de fermieri germani au participat sambata, 3 februarie, la protestul din cauza caruia accesul pe aeroportul din Frankfurt a fost blocat parțial, a transmis poliția locala, citata de AFP, relateaza Agerpres.„Traficul este perturbat in jurul aeroportului. Persoanele care vor sa ajunga la aeroport…

- Protestatarii intentioneaza sa blocheze accesul in portul de la Marea Nordului, al doilea ca marime din tara, timp de cel putin 36 de ore, incepand cu ora locala 14.00 (15.00, ora Romaniei), a relatat ziarul, citand organizatorii si politia. Blocarea drumurilor ar putea dura pana miercuri seara, conform…

- Romania se confrunta cu cea mai geroasa perioada din acest an. Azi noapte, temperaturile au coborat pana la minus 18 grade in zonele montane. De altfel, țara noastra este lovita de furtuna Isha, care a facut prapad in nordul și vestul Europei. Meteorologii spun ca, pana miercuri, cel puțin, temperaturile…