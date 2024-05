”In perioada 2024-2028 bugetul estimat a fi alocat de catre Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica pentru Uzina Constructoare de Masini Hidroenergetice va fi de aproximativ 1 miliard de lei. Acest buget se va concretiza in doua directii: 500 milioane lei participare la investitii directe in UCMH care constau in: investitii in resursa umana; modernizare capacitate de productie; modernizare hale de fabricatie. 500 milioane lei lucrari de modernizare, retehnologizare si mentenanta la capacitatile de productie ale Hidroelectrica, lucrari care se vor executa…