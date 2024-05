Yellen a vorbit in cadrul unei reuniuni a Consiliului de Supraveghere a Stabilitatii Financiare, un organism de reglementare pe care il prezideaza si care a fost creat dupa criza financiara din 2007-2009. Are sarcina de a gestiona riscurile la adresa sistemului financiar. Consiliul, ai carui membri conduc alte autoritati de reglementare financiare de top, a votat in unanimitate pentru a aproba publicarea unui raport si recomandari aferente pe aceasta tema. Autoritatile de reglementare actioneaza pentru a acoperi ceea ce spun ca este o lacuna in puterea lor de a aborda riscul in ceea ce este acum…