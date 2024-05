Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 72 de ani a murit dupa ce fiica sa a adormit la volan și a intrat intr-un TIR. Accidentul s-a produs sambata dimineata, la iesire din Piscu spre Tecuci. „Conducatorul unui autoturism, o femeie de 42 de ani, care probabil a adormit la volan, a pierdut directia de mers si a intrat intr-un…

- O femeie care a adormit la volan a produs un accident, sambata dimineata, la iesire din Piscu spre Tecuci, din care a rezultat decesul mamei sale, aflata in autoturism, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, cpt. Dan Ionascu. Accidentul a fost semnalat…

- Accident grav in prima zi de Paști, in județul Braila. Doua persoane de 32 și 41 de ani au murit, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un copac. Barbatul aflat la volan avea permisul anulat. Doua persoane au murit FOTO: Arhiva, Adevarul Tanarul a fost transportat la spital FOTO: Arhiva,…

- EVENIMENT RUTIER IN LOCALITATEA MADULARI *La data de 16 martie a.c., polițiștii rutieri au fost sesizați prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, in localitatea Madulari, pe DJ 677, soldat cu ranirea unei persoane.* La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri, care au stabilit…

- Tanar din Dangeni, beat și fara permis, dat jos de la volan de polițiști la Ungureni. Cum a facut rost de mașina Joi, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 9 Vlasinești au oprit pentru control, pe drumul național DN 29, in comuna Ungureni, un autoturism condus de un tanar, din comuna Dangeni.…

- Tragedie de proporții in Iași! Un barbat a murit pe loc, dupa ce a fost lovit de o mașina. Victima se afla pe trecerea de pietoni in momentul in care s-a produs tragedia. Șoferița a trait un șoc, cand a l-a lovit cu mașina pe barbat. Iata cum s-a intamplat totul.

- O tragedie de proporții s-a produs in Dolj. O tanara de 27 de ani s-a stins din viața, dupa ce a intrat cu mașina intr-un copac, iar mai apoi a ajuns in gardul unei case. Șoferița nu a mai avut nicio șansa de supraviețuire și a murit pe loc.

- O adolescenta de 16 ani a murit, duminica, dupa ce masina in care se afla s-a lovit de mai multi pomi situati pe marginea Drumului Judetean 211 D. Accidentul s-a produs in satul Florica din judetul Braila, scrie News.ro. Un tanar, de 23 de ani, din comuna Rosiori, in timp ce conducea un autoturism pe…