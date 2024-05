O femeie de 72 de ani a murit intr-un teribil accident de circulație la Piscu, in județul Galați, dupa ce fiica ei, care se afla la volanul unui Mercedes, ar fi adormit și mașina a intrat pe contrasens intr-un TIR. Femeia decedata este mama fostei campioane olimpice de gimnastica Gina Gogean. Șoferița care a produs […] The post FOTO. Tragedie in familia Ginei Gogean. Mama fostei campioane olimpice a murit, iar sora este in stare grava, in urma unui accident appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .