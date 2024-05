Stiri pe aceeasi tema

- Un primar din Gorj se afla in centrul unui scandal, dupa ce ar fi lovit cu mașina o tanara care susține partidul AUR. Caz halucinant in Gorj, unde un primar ar fi lovit cu mașina o tanara care susține un partid advers. Incidentul a avut loc in comuna Stejari, condusa de primarul Partidului Social Democrat…

- Un barbat de 37 de ani, dat disparut de catre soția sa, s-a aruncat in apele Canalului Dunare-Marea Neagra marți dimineața. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 8.00, cand barbatul, aflat la volanul propriului autoturism, a oprit pe prima banda a podului. Un alt autovehicul a lovit mașina sa, iar șoferul…

- La Summitul European pentru Aparare și Securitate, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a confruntat cu un moment de intrerupere in timpul discursului sau. Intreruperea, alimentata de acuzații de infracționalitate, a blocat pentru scurt timp lucrarile, deoarece un barbat s-a ridicat…

- O fetita in varsta de patru ani a fost grav ranita, joi, dupa ce a cazut de etaj, dintr-un bloc din Mioveni. Este pentru a doua oara cand copilul cade de la etaj. Incidentul a avut loc joi dimineata, intr-un bloc din Mioveni, judetul Arges. Vecinii au auzit un zgomot puternic si, cand au iesit, […]…

- Un incident greu de explicat a avut loc intr-un spital din Praga. Medicii i-au facut unei femei intrerupere de sarcina, dupa ce au confundat-o cu o alta pacienta care venise sa faca avort. Potrivit primelor informații, medicii au confundat doua paciente, ambele insarcinate, insa care venisera la spital…

- Petrecere cu hore și muzica greceasca la spitalul Colțea. Managerul se apara si spune ca n-a gresit cu nimic: Spitalul Coltea din Capitala e in centrul unui scandal, dupa ce in mediul online au aparut imagini si filmulete de la o petrecere organizata acolo. La implinirea a 320 de ani de la inființarea…

- Vladimir Putin s-a adresat, joi, celor doua Camere ale parlamentului rus, cu doua saptamani inainte de alegerile prin care va fi reconfirmat pentru inca șase ani la conducerea statului rus. Putin a declarat ca amenințarile occidentale creeaza un risc „real” de conflict nuclear și a avertizat ca Rusia…