Stiri pe aceeasi tema

- „Romania e o țara sigura și nu va intra in niciun razboi”, declara premierul Marcel Ciolacu in Timiș, referindu-se la cazul diplomatului din Ambasada Rusiei la București, declarat persona non grata de catre autoritațile romane.

- Intr-un interviu acordat pentru Turnul Sfatului , Ștefan a explica de ce nu crede ca noua lege care interzice salile de ”pacanele” in localitațile cu mai puțin de 15.000 de rezidenți nu rezolva problema, ba chiar ar putea-o agrava.Acesta susține ca oamenii de la sate vin in oraș sa joace, pentru ca…

- Pe 17 aprilie, Banca Naționala va introduce in circulație numismatica trei monede distincte: una din aur, una din argint și una din tombac cuprat, avand ca tema celebrarea a 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu. Tirajul maxim aprobat pentru fiecare tip de moneda este specificat astfel: 1.000 de…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu a transmis un mesaj cu prilejul reuniunii PES, organizate la București de Partidul Social Democrat si PES activists Romania. In declarația sa, aceasta a subliniat importanța respectului pentru fiecare individ și necesitatea acțiunii pentru a asigura bunastare…

- Marcel Ciolacu a declarat referitor la o posibila alianța pentru Romania dupa ce trec alegerile din luna iunie ca așteapta sa vada rezultatele de la scrutinul din 9 iunie, urmand ca ulterior sa se ia o decizie in acest sens. Sunt lideri PNL care spun ca Nicolae Ciuca va fi obligat sa candideze la…

- Ambasada Rusiei in Romania a reacționat in cazul genții suspecte gasite langa cladirea reprezentanței diplomatice din București și a catalogat incidentul drept o „incercare deliberata a dusmanilor Rusiei de a provoca panica”.

- Premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, a dezvaluit planul prin care va incerca sa aduca romanii plecați in diaspora inapoi acasa. ”Trebuie sa investim mai mult in serviciile publice sa putem aduce forța de munca din diaspora, sa aducem romanii plecați in strainatate acasa.Avem domenii in…

- Biroul Permanent Judetean al PNL Timis, intrunit luni pentru a discuta „situatia creata” prin faptul ca presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca mai multi primari liberali din judet vor candida din partea PSD la alegerile locale, a adoptat o declaratie comuna…