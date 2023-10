Winael lansează single-ul “Cherry” Winael a lansat primul single din cariera, “Cherry”, o melodie cu versuri in limba franceza și limba engleza. “Numele meu este Winael. Sunt din Caraibe, mai exact din insula “Guadeloupe” și am 25 de ani. Sunt foarte bucuros sa va prezint melodia mea de debut, Cherry, un cantec pe care l-am compus și produs alaturi de Mircea – „Flat Beats”. Mi-am dorit ca acest cantec sa sune mai internațional cu mici note orientale (pentru ca imi plac sunetele arabe). Povestea piesei este cea mai clasica, mulți dintre noi ne-am regasit in club la ora 4 am., vazand „cea mai frumoasa fata a serii” care ne face chef… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

