Stiri pe aceeasi tema

- Pitt Leffer si Serena lanseaza astazi o colaborare inedita – “Dem Boro”, sub egida Iconic Music Records. Piesa este produsa de Iconic Music, iar videoclipul este regizat de Pictures. “Imi place foarte mult muzicalitatea limbii grecesti si asa mi-a venit ideea sa facem o piesa in Greaca si Engleza. Pitt…

- Dupa anunțul ca Global Records și Versus Artist vor colabora pentru a sprijini tinerele talente, Satoshi, Olga Verbițchi și Marej, cel dintai deschide playlist-ul acestei colaborari. ,,Diferențe” este primul single pe care Satoshi il lanseaza alaturi de Global Records. Piesa ,,Diferențe” exploreaza…

- Winael lanseaza cea de-a cincea piesa din cariera, „Tell Me”, cu care incheie și seria de lansari de pe EP-ul sau de debut. „Tell Me” combina elemente distincte din genurile pop și electronic pentru a crea o experiența auditiva memorabila, iar Winael reușește sa transmita emoții profunde și sa ii captiveze…

- Talentatul muzician slovac Alan Murin lanseaza prima sa piesa internaționala „Still Love You”, o colaborare cu IOVA și producatorul Șerban Cazan. Bazele piesei au fost puse de Alan Murin in urma cu aproape doi ani, la scurt timp dupa ce s-a intors din America. Atunci a reușit sa atraga atenția casei…

- Imediat ce s-au scurs sarbatorile de iarna, artiștii scot la iveala noi lansari muzicale. Același lucru se intampla și in cadrul familiei muzicale #ELRaduProject. Denisa Simota, tanara artista de la Iași, lanseaza noua piesa, dar și videoclipul „Un om mai bun”. Single-ul este compus și produs de catre…

- Piesa muzicala “Romanca mea” ii aparține cantautorului Oleg Buzatu, originar din Republica Moldova. Incantat foarte mult de Romania, de frumusețea ei, de tradițiile și cultura, cantautorul a vrut sa slaveasca prin cantec pe cea mai importanta și speciala ființa-femeia romanca. El aduce ca omagiu aceasta…

- Anul 2024 nu ar fi putut incepe mai bine decat cu un hit de la INNA. „Cheeky”, o captivanta combinație de ritmuri, compusa de Iraida, Sebastian Barac, Alex Cotoi, Marcel Botezan, INNA, cu versuri semnate de Iraida și INNA, și produsa de Marcel Botezan, Alex Cotoi și Sebastian Barac. Piesa imbina armonios…

- Winael incepe noul an in forța și inca din prima jumatate a lunii Ianuarie, acesta revine in atenția publicului cu cea de-a patra piesa din cariera – „Only you”, care se va regasi pe EP-ul pe care acesta il pregatește, unde vor fi, in total, cinci piese. „Only you” este o creație muzicala care evidențiaza...…