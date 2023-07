Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea, locul 37 WTA, s-a calificat in turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a depașit-o in trei seturi pe Jelena Ostapenko, clasata pe locul 17 in ierarhia mondiala. Romanca a caștigat de o maniera uimitoare, deși a pierdut primul set. Scorul pe seturi a fost…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu remarca, intr-un mesaj publicat pe contul sau de Facebook, evoluția impresionata reușita de Sorana Cirstea in fața Jelenei Ostapenko, in meciul din turul secund de la Wimbledon. Jucatoarea din Romania a intors-o pe letona, scor 4-6, 7-6 (4), 6-4, și e in turul III la…

- Sorana Cirstea (33 de ani, 37 WTA) și letona Jelena Ostapenko (27 de ani, 17 WTA) se infrunta in turul 2 al Wimbledon. Partida va incepe in jurul orei 16:15 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Eurosport. Sorana Cirstea - Jelena Ostapenko, live de la 16:15 Sorana joaca din nou la Wimbledon, la…

- Sorana Cirstea (37 WTA) s-a calificat miercuri in turul al doilea de la Wimbledon dupa o victorie muncita cu Tatjana Maria. Sportiva noastra a trecut in trei seturi de germanca, scor 6-1, 2-6, 6-3. Meciul a inceput cu o intarziere de peste o ora și jumatate din cauza ploii. Sorana a inceput, insa, extrem…

- Jaqueline Cristian s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Zagreb, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a dispus de croata Jana Fett cu 7-5, 6-4. Jaqueline Cristian (24 ani, 159 WTA), a treia favorita, a obtinut victoria dupa o ora si 45 de minute. Fett (26 ani, 277…

- Elena-Gabriela Ruse a invins-o pe brazilianca Laura Pigossi cu 6-1, 6-2, luni, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 1.000 de la Roma. Ruse (25 ani, 152 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si 13 minute, la primul sau duel cu Pigossi (28 ani, 133 WTA). Ruse…

- Jelena Ostapenko (25 de ani, locul 22 WTA) a invins-o categoric in primul tur de la Stuttgart pe Emma Raducanu (20 de ani, locul 68 WTA), scor 6-2, 6-1. La final, jucatoarea din Letonia a facut trimitere la victoria cu Simona Halep din finala Roland Garros, 2017. Aseara, in Germania, Ostapenko nu i-a…

