Comitetul pentru Politica de Dezvoltare Regionala din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) a organizat o sesiune de lucrari in cadrul careia a fost prezentat si un raport privind evaluarea Romaniei in derularea procesului de aderare la organizatia amintita. Delegatia Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a fost condusa de Marcel-Alexandru Stoica,