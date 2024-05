Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Lobonț (46 de ani), antrenorul Rapidului, a susținut conferința de presa premergatoare derby-ului cu FCSB, ultimul din acest sezon, din play-off-ul Superligii. Indiferent de rezultatul partidei, giuleștenii vor termina pe locul 6. Lobonț nu va mai fi tehnicianul Rapidului dupa terminarea sezonului.…

- Cristi Sapunaru (40 de ani) a surprins prin gestul sau la finalul meciului Rapid - Universitatea Craiova, scor final 1-2, rezultat care a reprezentat cea de-a șasea infrangere din play-off pentru giuleșteni. Dupa fluierul final al arbitrului Ovidiu Hațegan, capitanul s-a intins deznadajduit pe gazon…

- Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, și Dan Șucu Jr. au asistat la antrenamentul Rapidului cu o zi inainte de derby-ul cu Universitatea Craiova. Rapid - Universitatea Craiova are loc luni, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi…

- Dornic s-o preia pe Rapid, din vara, Marius Șumudica are un susținator in persoana acționarului Victor Angelescu. Insa, din informațiile Gazetei Sporturilor, acționarul majoritar, Dan Șucu, nu-l privește cu ochi buni. Numit „interimar”, dupa demiterea lui Cristiano Bergodi, Bogdan Lobonț a debutat cu…

- Cu o mana pe trofeul de campioana, FCSB joaca impotriva Rapidului, sambata, de la ora 20:30. Derby-ul rundei va reprezenta și debutul lui Bogdan Lobonț ca interimar pe banca giuleștenilor, la primul meci de dupa desparțirea de Cristiano Bergodi. Partida de pe Arena Naționala este și un duel intre cei…

- Rapid - Sepsi 0-1. Marius Ștefanescu (25 de ani), atacantul covasnenilor, a oferit prima reacție dupa succesul din Giulești. Fotbalistul a intrat pe teren in minutul 66 și a fost huiduit de suporterii giuleșteni. Ștefanescu a avut și un mesaj pentru fanii giuleștenilor. Aceștia nu au putut trece peste…

- In aceasta seara, jucatorii Rapidului au promis un stimulent financiar special: daca inving FCSB vor recupera și prima de victorie ratata in urma remizei din etapa precedenta in Banie, cu Universitatea Craiova (1-1). Partida Rapid - FCSB incepe la ora 20:00 și este liveTEXT pe GSP.RO. ...

- Tocmai cand luasera viteza in urmarirea FCSB jucatorii Rapidului s-au oprit brusc in gara Iași, suferind primul eșec din acest an, 1-3 cu Politehnica. Interesant este ca giuleștenii au fost cei care au deschis scorul dupa pauza, prin Krasniqi și au fost permanent echipa aflata la pupitrul de comanda.…