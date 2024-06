Casa de Pensii, informați despre majorarea pensiilor. Ce se întâmplă cu punctele de stabilitate Vești bune privind majorarea pensiilor. Se pare ca numarul celor care o sa primeasca pensii mai mari de la 1 septembrie depașește 3 milioane. Anunțul a venit de la șeful Casei de Pensii, potrivit acestuia, punctele de stabilitate vor conta și vor crește considerabil veniturile varstnicilor. ”Chiar mai mult de 3 milioane de oameni (n.r. vor primi majorari) pentru ca punctele de stabilitate vor aduce un plus fața de ceea ce se intampla in momentul de fața”, a declarat Daniel Baciu, conform Realitatea. Totodata, el a mai precizat și ca incepand cu luna iunie va debuta procesul de tiparire și ulterior… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

