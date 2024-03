Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Miami, dupa ce a invins-o in doua seturi pe rusoaica Daeia Kasatkina, scor 7-5, 6-2. Cap de serie numarul 19, Sorana Cirstea a obtinut victoria dupa o ora si 28 de minute. Kasatkina a condus cu 3-0 si 4-2, dar apoi […]

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea o va infrunta pe americanca Sloane Stephens in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.770.480 de dolari, dupa ce aceasta a invins-o miercuri pe germanca Angelique Kerber, cu 6-2, 6-3, potrivit Agerpres. Stephens…

- Dupa ce a trecut in primele doua tururi de Caroline Garcia și de Maria Sakkari, favorita numarul 3, Sorana Cirstea a fost invinsa vineri in sferturile de finala de la Abu Dhabi. Romanca a caștigat doar doua game-uri, fiind invinsa de Kasatkina cu 6-2, 6-0

- Tenismena romana Ana Bogdan s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Adelaide, dupa ce s-a impus cu 6-3, 6-4 in fata britanicei Katie Boulter. Ajunsa pe tabloul principal din postura de „lucky loser”, Ana Bogdan a obtinut victoria dupa o ora si 47 de minute. Romanca a fost condusa…