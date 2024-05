Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Societatii Romane de Hipertensiune avertizeaza, cu ocazia Zilei mondiale de lupta impotriva hipertensiunii arteriale, ca hipertensiunea este responsabila de peste 60% din decesele de cauza cardiovasculara.

- Este semnalul de alarma tras de Societatea Romana de Hipertensiune, in contextul Zilei Mondiale de lupta impotriva Hipertensiunii Arteriale, celebrata anual la data de 17 mai. Hipertensiunea arteriala (HTA) afeceteaza peste 1 miliard de oameni din intreaga lume și este cauza a peste 7,5 milioane…

- O criza globala de sanatate mintala se profileaza la orizont – demența. Aceasta este o afecțiune care poate fi cauzata de o serie de boli care distrug treptat celulele nervoase și deterioreaza creierul, ducand la un declin al funcțiilor cognitive, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), transmite CNBC.…

- O tensiune arteriala normala este mai mica de 120/80 mmHg. Orice citire mai mare decat aceasta inseamna mai mult stres asupra arterelor, ceea ce le face mai puțin elastice in timp. Acest lucru poate duce la mai puțin sange care circula prin corpul tau, provocand un atac de cord, un accident vascular…

- Managerul spitalului Targu Carbunesti din Gorj, Sorin Mehedintu, a socat intrega tara cu anuntul despre faliment, fiind primul spital care ar ajunge intr-un astfel de impas din cauza datoriilor acumulate.

- Inimile copiilor pot fi operate in Romania de maxim 10 medici specialiști in chirurgie cardiovasculara pediatrica, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. In maxim 10 ani, Romania ar putea sa dobandeasca autonomie in ceea ce privește aceste intervenții. Intrebat, miercuri, cați medici de chirurgie…