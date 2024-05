Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Ionescu (34 de ani) si Eduard Ionescu (20 de ani) nu au reușit ajunga in fazele care ofereau calificarea la Paris in cadrul turneului preolimpic de la Sarajevo. Jucatorii romani de tenis de masa au avut doua ocazii de a obține biletele individuale pentru Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie-11…

- Jucatorii romani Eduard Ionescu si Ovidiu Ionescu au pierdut, vineri, pe tabloul principal al turneului preolimpic de tenis de masa destinat probei de simplu masculin, dar vor mai avea sansa de obtine biletele pentru Paris, potrivit Agerpres.

- Ovidiu Ionescu (34 de ani) și Eduard Ionescu (20 de ani) debuteaza miercuri la turneul preolimpic de la Sarajevo de unde spera sa se califice pe tabloul de simplu al Jocurilor Olimpice de la Paris. Ultimul turneu european de calificare individuala la Jocurile Olimpice de la Paris are loc intre 15 și…

- Mureșeanca Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu, dublul mixt al Romaniei, vor servi pentru istorie la Jocurile Olimpice din 2024. Odata cu apariția clasamentului mondial pe data de 7 mai, perechea tricolora, care se afla pe locul 8 mondial, medaliata cu bronz la ultima ediție a Jocurilor Europene a obținut…

- Jucatorii de tenis de masa Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu, dublul mixt al Romaniei, s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Paris. Odata cu aparitia clasamentului mondial pe data de 7 mai, perechea tricolora (#8 mondial) medaliata cu bronz la ultima editie a Jocurilor Europene a obtinut oficial…

- In perioada 26-28 aprilie, in Luxemburg se va disputa turneul zonal „6 Tickets to Paris”, unde scrimerii europeni inca necalificați vor avea șansa de a obține un loc la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Aceasta competiție europeana asigura șase locuri, cate unul la fiecare arma individuala, la feminin…

- Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu au facut, vineri, inca un pas spre Jocurile Olimpice de la Paris, ei ajungand in semifinala KO3 la turneul preolimpic de la Havirov (Cehia). Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu sunt tot mai aproape de JO Perechea tricolora a eliminat perechea americana Nikhil Kumar/Amy…

- Țintașa Anna Dulce a ciștigat al doilea an consecutiv turneul internațional ”6 aprilie”, desfașurat la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Eleva lui Oleg Moldovan s-a impus in proba 10 metri aer comprimat, noteaza Noi.md. Sportiva, care este calificata la Paris 2024, s-a remarcat și in concursul pe echipe,…