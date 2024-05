Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anuntat marti, pe Facebook, ca pregateste includerea castelelor Peles si Pelisor in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, transmite Agerpres. „Am avut o prima discutie la sediul Ministerului Culturii cu reprezentantii Institutului National al Patrimoniului, ai Muzeului…

