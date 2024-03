Cine a speculat, de fapt, pe bursă? A devenit destul de clar ca jocul de-a Roșia Montana a fost mai puțin un proiect viabil de exploatare aurifera și mai mult o escrocherie bursiera. Balanța declarațiilor oficiale a oscilat isteț, valoarea acțiunilor Gabriel Resources a fluctuat suspect și efortul celor care s-au opus proiectului a contribuit, involuntar, la perpetuarea schemei de profit. Drama juridica a durat 9 ani și pare sa se fi incheiat cu bine pentru Bugetul nostru plapand. Hai sa vedem impreuna cine sunt cei care ar fi manipulat bursa, de fapt. Fiindca, odata procesul caștigat, autoritațile romanești nu vor mai deschide… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sunt tensiuni uriașe și, potrivit unor surse, liberalii vor sa ceara demiterea ministrului Barbu. In plus, se pregatește comasarea alegerilor locale cu europarlamentarele, dar și o alianța politica PSD-PNL, cu liste comune pentru Parlamentul European. Liderii PNL și PSD sunt in biroul președintelui…

- Dupa ce l-a supt pe Basescu de cascaval facandu-i campaniile si mai apoi s-a folosit de numele lui ca sa ia prin amenintari conturi de media, Felix Tataru de la GMP a intrar in umbra mediocritatii financiare. Sugativa asta a fost strateg al campanilor electorale si pentru Klaus Iohannis și PNL – in…

- Rosia Montana este o afacere a PSD din care „acesti oameni vor sa castige bani indiferent de cum se va incheia acest proces", a afirmat europarlamentarul Dacian Ciolos, care i-a solicitat premierului Marcel Ciolacu sa-si asume raspunderea in acest caz.

- Fostul prim-ministru, Victor Ponta, reacționeaza la vestea ca Romania a pierdut (neoficial deocamdata) procesul intentat de Gabriel Resources cu privire la Proiectul Roșia Montana. Romania trebuie sa plateasca bani grei, peste 3 miliarde de dolari.Victor Ponta arata cu degetul spre Dacian Cioloș…

- Dacian Cioloș afirma ca Victor Ponta este principalul vinovat pentru situația de la Roșia Montana. „Hai, Victor Ponta, fii curajos, asuma-ți raspunderea. Și explica-i și lui Marcel adevarul”, cere fostul premier. ”Cand nu fura pentru ei, pesediștii fura pentru alții. Așa se traduce situația de la Roșia…

- Fostul premier Dacian Cioloș afirma ca principalul vinovat pentru o infrangere la tribunal in procesul intentant de Gabriel Resources pentru blocarea exploatarii de la Roșia Montana este Victor Ponta intrucat in mandatul lui de prim-ministru a fost semnatate actele de concesiune, potrivit unui comunicat…

- Politic Inca o schimbare la PNL Teleorman / Daniel Constantin preia filiala județeana ianuarie 31, 2024 13:55 Dupa ce liberalii din Teleorman au cerut (și li s-a promis) organizarea de alegeri interne pentru desemnarea conducerii organizației județene, acum s-a luat o alta decizie pe care mulți dintre…

- Sondajul Avangarde, realizat la comanda PSD, in perioada 8-22 ianuarie, arata ce s-ar intampla daca duminica ar avea alegeri europarlamentare. Astfel, PSD ar lua 31%, PNL 20%, AUR 19%, Alianța Dreapta Unita 14%, SOS Romania (Șoșoaca) – 8%, UDMR 5%, Reper 1%. PSD conduce așadar in intenția de vot a…