- Irina Begu (locul 43 WTA) s-a calificat, luni, in turul doi la turneul de Grand Slam de la Wimbledon. Jucatoarea romana de tenis a invins-o pe georgianca Ekaterine Gorgodze (114 WTA), scor 6-4, 6-1. Meciul a duart o ora si 13 minute. In runda urmatoare, Begu o va intalni pe italianca Elisabetta Cocciaretto…

- Sorana Cirstea (locul 32 WTA si favorita 26) s-a calificat, luni seara, in turul doi al turneului de Grand Slam de la Wimbledon. Romanca a trecut in runda inaugurala de jucatoarea din Serbia Aleksandra Krunici (107 WTA), scor 7-6 (5), 7-6 (1). Meciul a durat o ora si 44 de minute. In runda urmatoare,…

- Simona Halep, locul 18 WTA, va juca, marti, in primul tur la Wimbledon cu sportiva Karolina Muchova (Cehia, 81 WTA). Meciul este al treilea de pe terenul 1, dupa o intalnire la simplu masculin si o partida care urmeaza sa se incheie la feminin. Pe terenul 2, in al doilea meci, Gabriela…

- Meciurile grupei C din primul eșalon valoric al Ligii Națiunilor sunt programate astazi. De la ora 19:00 a inceput Ungaria - Anglia. Partida Italia - Germania se joaca de la 21:45. Ambele sunt liveTEXT pe GSP.ro. Programul complet, rezultate live și clasamente din Nations League live » Ungaria - Anglia…

- Simona Halep a avut parte de un meci mai greu decat ar fi crezut cu Schunk, in primul tur de la Roland Garros. Sportiva noastra a obținut, totuși, o victorie importanta, scor 6-4, 1-6, 6-1, care o trimite in faza urmatoare a competiției din Hexagon. Disputa cu tanara jucatoare din Germania a durat o…

- Simona Halep, 30 de ani, locul 19 WTA, va evolua, marti, 24 mai, in primul tur la Roland Garros, contra nemțoaicei Nastasja Schunk, 18 ani, locul 167 WTA, prezenta pe tabloul principal ca lucky-loser. Schunk a inlocuit-o pe croata Anja Konjuh , care a declarat forfait din cauza unei accidentari, scrie…

- Niculescu a fost depistata pozitiv cu Covid-19 , ratand si ea meciul cu Polonia pentru „Billie Jean King Cup" si fiind inlocuita cu Andreea Mitu. Marius Copil l-a invins pe Gilles Simon. Djokovic a fost eliminat la Monte Carlo * Monica Niculescu, una dintre cele mai valoroase si experimentate jucatoare…