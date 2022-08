Willow a lansat piesa hover like a GODDESS „Orice femeie merita sa fie venerata. Acest cantec este o oda pentru zeița din fiecare dintre noi” – Willow WILLOW lanseaza luna viitoare cel de-al șaselea album “COPINGMECHANISM”, iar astazi, 5 august, a distribuit un nou single „hover like a GODDESS”. Noul album urmeaza rapid celui de anul trecut “I feel EVERYTHING”, care a marcat debutul lui WILLOW in Hottest 100 de la triple j cu colaborarea cu Travis Barker „t r a n s p a r e n t s o u l”. Acel album a imbinat un sunet emo și pop-punk din anii ’00 renascut cu alt-RnB și radacinile hip hop ale lui WILLOW, dar COPINGMECHANISM promite sa fie… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FLETCHER a lansat single-ul “Becky’s So Hot”. Piesa este un portret palpitant de intim al unei iubiri, fiind cel mai recent single de pe viitorul ei album de debut, Girl Of My Dreams, care va fi lansat prin Capitol Records, pe 16 septembrie. FLETCHER spune: „Am scris „Becky’s So Hot” acum cațiva ani,…

- Bow Anderson a lansat single-ul “Selfish”. Piesa vine dupa hitul viral „20s” al starului pop. Totodata, artista a realizat turnee alaturi de Mimi Webb, Ella Eyre și Tom Walker. Single-ul „Selfish” este o razbunare de la Bow Anderson, inspirat de un fost care a cerut sa o susțina in turneu, dar și de…

- Willow a lansat single-ul “ its my fault”. „Este prea des intalnit momentul in care incercam sa dam vina pe alții pentru ranile noastre. Chiar daca niciunul dintre noi nu este perfect, intr-o anumita calitate, noi suntem cei care ne permitem sa intram in situații care nu servesc scopului nostru cel…

- Imagine Dragons a lansat piesa “Sharks”. Acest imn epic pregatește scena pentru lansarea masivului și mega-așteptat proiect, Mercury — ACTS 1 & 2 care va fi disponibil incepand cu 1 iulie. Trupa va incepe un turneu masiv in SUA, in august, facand opriri in Boston, Toronto și orașul lor natal, Las Vegas,…

- Dupa ce in urma cu doar doua saptamani a fost desemnat One True Singer, in cadrul show-ului cu același nume produs de Global Records pentru HBO Max, rareș lanseaza “Prea Tanar”, primul lui single din cariera. Piesa a fost scrisa de artist impreuna cu Marcel Botezan și Sebastian Barac, dar și impreuna…

- Formația E.D. a lansat o noua melodie din viitorul album „Ganduri“, piesa „Love Song“ avand parte de un videoclip apreciat de melomani. Dupa o pauza de aproape 20 de ani, trupele Eternal Dark și Mercator din Bocșa, Caraș-Severin s-au reunit la sfarșitul anului trecut, astfel, rezultand E.D., un proiect…

- M.I.A. a lansat single-ul “The One”. Produsa de Rex Kudo și T-Minus, piesa semnifica o noua era captivanta pentru artistul și activistul, care ramane unul dintre cei mai talentați creatori captivanți și inovatori ai unei generații. Piesa vine cu confirmarea ca un nou album, intitulat „MATA”, este pe…

- Eveniment deosebit pentru viața culturala din municipiul Radauți. Miercuri seara, iubitorii de carte, dar și de teatru, au fost prezenți la Casa Municipala de Cultura, unde dramaturgul radauțean Matei Vișniec a lansat o carte, apoi a privit, din scaunul spectatorului, una din piesele sale. Mai ...