- Dupa o absenta de sapte ani, o despartire foarte mediatizata de fotbalistul Gerard Pique si un proces pentru frauda fiscala, Shakira lanseaza, un nou album, intitulat „Las Mujeres Ya No Lloran”, scrie observatornews.ro.

- Shakira și-a lansat un nou album, numit „Las mujeres ya no lloran” (n.r. - Femeile nu mai plang), ocazie cu care a acordat mai multe interviuri despre procesul de creație, poveștile care i-au inspirat versurile și, inevitabil, a vorbit despre fostul iubit, Gerard Pique, cu care artista are doi copii.…

- Bon Jovi a lansat piesa “Legendary”. Noua piesa monumentala pregatește scena pentru viitorul al 16-lea album al lui BON JOVI, FOREVER, care va sosi pe 7 iunie 2024. Noul album este acum disponibil pentru pre-comanda, unde fanii pot gasi opțiuni exclusive de vinil colorat, CD-uri, casete și exemplare…

- Francis On My Mind colaboreaza cu Stefan Costea, artistul din spatele pieselor virale “Seara de seara” sau “Lipsa ta”, pentru single-ul “Lumea ta”. Piesa este compusa de catre Yin Creatif, Francis On My Mind și Stefan Costea. „‘Lumea Ta’ este o poveste despre dragoste, visuri și calatorii interioare,…

- Trupa Voltaj a lansat, vineri, in cadrul unui eveniment special organizat la sediul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, melodia intitulata „Din toata inima pentru Team Romania”, care este dedicata sportivilor care vor participa sub culorile rosu, galben si albastru la Jocurile Olimpice de la Paris…

- Cantareata Shakira va lansa pe 22 martie primul ei LP complet dupa o pauza de sapte ani, care se va intitula "Las Mujeres Ya No Lloran", a relatat joi revista Variety. "Femeile nu mai plang" este traducerea in limba romana a titlului albumului, care face trimitere la cea mai citata replica a Shakirei…

- Dupa o lunga perioada in care a pus viața de familie pe primul loc, Celia a anunțat ca iși dorește ca in 2024 sa revina pe scena. In acest an, s-au implinit doua decenii de cand s-a lansat in industria muzicala din Romania.

- Shakira și cei doi copii din relația cu Gerard Pique au fost in pericol din cauza unui barbat care susținea ca este soțul artistei. Daniel John Valtier, in varsta de 56 de ani, a fost acum arestat și i s-a interzis sa se mai apropie de vedeta. Cantareața columbiana Shakira s-a mutat la Miami impreuna…