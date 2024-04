Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Capitanescu se pregateste de lansarea primul EP din cariera si prezinta prima melodie de dupa Vocea Romaniei – “Capitanu'”. Melodia, care da si titlul primul material al artistei, este compusa de catre Alexandra, Francis On My Mind si Cristian Prajescu. “Piesa “Capitanu'” este un manifest.…

- Francis On My Mind colaboreaza cu Stefan Costea, artistul din spatele pieselor virale “Seara de seara” sau “Lipsa ta”, pentru single-ul “Lumea ta”. Piesa este compusa de catre Yin Creatif, Francis On My Mind și Stefan Costea. „‘Lumea Ta’ este o poveste despre dragoste, visuri și calatorii interioare,…

- La doar cateva saptamani dupa lansarea melodiei „Ai plecat”, Dragoș Moldovan, artistul timișorean care in anul 2019 a ciștigat concursul Vocea Romaniei, a lansat o noua piesa care poarta numele de „Unde naiba sunteți?!”, melodia fiind editata de MediaPro Music. Artistul și-a descoperit pasiunea pentru…

- Muzicianul Freddy Stauber a lansat recent o noua melodie dedicata orașului sau natal, Lugoj, piesa „Alergand iar spre rau” avand parte de o un videoclip care cuprinde filmari din orașul de pe Timiș. In decursul anilor, artistul care traiește de mai multe decenii in Germania a dedicat orașului sau natal…

- Formația Etenal Dark din Bocșa a lansat recent melodia Asfințit, piesa care va fi inclusa pe urmatorul material discografic al trupei, numit ,,Cugetari”. Alaturi de membrii trupei la aceasta piesa a mai colaborat și chitaristul Mircea Sirbu, membru fondsator al formației Silex. „Faptul ca Mircea a acceptat…

- „Can’t tell me”, este noua melodie lansata de artistul timișorean Daniel Tudor. piesa mixata și masterizata de Ovidiu Dodo Moldovan la Artonic Studio. Artistul a facut o figura frumoasa in cadrul concursului Vocea Romaniei, fiind poreclit „Eminem de Romania“. Cu doi ani in urma acesta a lansat primul…

