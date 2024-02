Stiri pe aceeasi tema

- „Can’t tell me”, este noua melodie lansata de artistul timișorean Daniel Tudor. piesa mixata și masterizata de Ovidiu Dodo Moldovan la Artonic Studio. Artistul a facut o figura frumoasa in cadrul concursului Vocea Romaniei, fiind poreclit „Eminem de Romania“. Cu doi ani in urma acesta a lansat primul…

- MANIFEST… „Romania, strange-ți copiii din țarile straine și adu-i acasa”! Acest mesaj pe care hușeanca Gilberta Wilson, fata talentata ce și-a incercat de curand șansa la „Vocea Romaniei”, l-a transmis de pe o scena atat de vizibila, a fost, de fapt, manifestul de care era nevoie, pentru inca un pas…

- Theo Rose este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din Romania in prezent. Caracterul ei, vocea ei și carisma se numara printre principalele calitați. Fanii o iubesc, insa nu mulți știu care este numele ei adevarat, de fapt. Cum o cheama pe Theo Rose Theo Rose are o cariera de succes și…

- Dorel Vișan (86 de ani). unul dintre cei mai apreciați actori din Romania, a vorbit recent in cadrul podcastului moderat de Adina Alberts despre ce rol important joaca ceapa in ceea ce privește sanatatea sa. Citește și: Tanarul din Mioveni care a impresionat la „Vocea Romaniei” a cantat o melodie cu…

- Alina Ceușan se alatura echipei Vocea Romaniei, vineri, de la 20:30, in edițiile LIVE Vocea Romaniei! Cei 12 concurenți care au ramas in competiție sunt pregatiți sa uluiasca prin interpretari spectaculoase. O seara cu muzica 100% romaneasca va rasuna in casele telespectatorilor. Antrenorii vor urca…

- Theo Rose nu mai are nevoie de niciun fel de introducere, fiind una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Are o cariera de succes, este extrem de fericita pe plan personal și face planuri de nunta cu iubitul ei, Anghel Damian, barbatul caruia i-a daruit cel mai frumos ”cadou”, un baiețel pe nume…

- Theo Rose este cunoscuta și extrem de apreciata de publicul din Romania pentru hiturile sale de succes și prezența sa puternica pe scena muzicala. Artista a facut un pas remarcabil și in lumea televiziunii, acceptand provocarea de a deveni jurat in emisiunea „Vocea Romaniei”. Cum a ajuns sa participe…

- Pro TV va difuza un program special de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. Emisiunile „La Maruța” și „Vorbește lumea” iși vor uni forțele pentru o ediție festiva. Pro TV anunța intr-un comunicat oficial ca de 1 Decembrie, de la ora 06:00, telespectatorii vor putea urmari Știrile PRO TV, prezentate…