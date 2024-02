Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata Shakira va lansa pe 22 martie primul ei LP complet dupa o pauza de sapte ani, care se va intitula "Las Mujeres Ya No Lloran", a relatat joi revista Variety. "Femeile nu mai plang" este traducerea in limba romana a titlului albumului, care face trimitere la cea mai citata replica a Shakirei…

- Pentru programari, puteti suna la numerele 0731 474747 sau 0747 474747. Armonia Hospital Constanta ofera pachete avanatajoase pentru femeile care doresc sa faca mai multe verificari si analize Luna Preventiei la Armonia Hospital cu bilet de trimitere de la medicul de familie catre ginecologie. Armonia…

- Cunoscuta artista Adda a transmis un mesaj acid pentru femeile care judeca persoanele publice. Artista este revoltata in urma comentariilor rautacioase pe care le-a vazut. Cantareața a ținut sa sublinieze faptul ca și vedetele au probleme in viața, chiar daca sunt cunoscute publicului larg, astfel…

- Mentalitatea unui barbat din Alba care iși bate nevasta și o amenința cu moartea: Femeile mai trebuie din cand in cand „educate” Agresivitatea și mentalitatea unui barbat din Alba sunt descrise intr-un document al Judecatoriei Alba Iulia. Un motiv des intalnit in randul soților agresiv este acela ca:…

- Dupa o lunga absența de pe piața, Revista Ilustrata iși reia apariția, editata de Centrul Județean pentru Cultura Bistrița-Nasaud. A fost una dintre primele publicații ale orașului. Primul numar era publicat in ianuarie 1898. Editor era preotul și animatorul artistic Ioan Baciu. Redactor responsabil…

- Pelerinii iranieni vor incepe, pentru prima data in ultimii opt ani, sa calatoreasca in mod regulat in Arabia Saudita. E cel mai recent semn de dezgheț al relațiilor dintre cei doi rivali producatori de petrol din Golf.Pelerinii iranieni vor incepe, pentru prima data in ultimii opt ani, sa calatoreasca…

- Echipa feminina de baschet CSM Constanta a sustinut astazi meciul de campionat cu CS U Cluj Napoca, de pe teren propriu, iar partida s a incheiat cu victoria gazdelor, scor 63 56. Formatia din Cluj Napoca a castigat primul sfert si a condus la pauza cu 32 31, insa CSM Constanta a reusit sa se impuna…