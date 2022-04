Stiri pe aceeasi tema

- Will Smith i-a cerut scuze luni actorului de comedie Chris Rock pentru ca l-a palmuit pe scena galei Academiei Americane de Film din cauza unei glume facute pe seama sotiei sale, Jada Pinkett Smith, informeaza Agerpres . Will Smith, care a castigat premiul Oscar pentru rolul principal din filmul „King…

- Florence + the Machine a dezvaluit detalii despre cel de-al cincilea album de studio, intitulat “Dance Fever”, programat pentru lansare pe 13 mai 2022. Anunțul a venit insoțit și de lansarea single-ului ‘My Love’, impreuna cu videoclipul oficial, regizat de renumitul Autumn de Wilde. Materialul “Dance…