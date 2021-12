Stiri pe aceeasi tema

- Finala de la SuperStar Romania 2021, emisiunea difuzata la PRO TV, se apropie cu pași repezi. Au mai ramas doar doua gale live pana cand se va alege marele caștigator.Show-ul a inceput in luna septembrie a acestui an, iar la masa juriului au stat: Carla's Dreams, Smiley, Marius Moga și Raluka. Theo…

- Statele Unite au lansat in productie primul prototip al bombei atomice B61 modernizate, conform unui anunt al Administratiei Nationale pentru Securitate Nucleara (NSNS) din cadrul Departamentului pentru Energie al SUA.

- „Will”, autobiografia actorului american Will Smith scrisa impreuna cu Mark Manson, va fi disponibila in librariile din Romania incepand cu 13 decembrie, potrivit unui comunicat remis News.ro. Volumul este publicat in limba romana de Lifestyle Publishing, parte a Grupului Editorial Trei, si…

- OneRepublic, trupa nominalizata la premiile GRAMMY®, a lansat o noua melodie – „Sunshine”. Piesa apare in lungmetrajul Clifford the Big Red Dog, care descrie dragostea unei fete pentru un cațeluș pe nume Clifford, iubire sa imensa facandu-l pe caine sa creasca la o dimensiune enorma. Recent, OneRepublic…

- Snoop Dogg a lansat melodia “Murder Music” impreuna cu Busta Rhymes, Jadakiss si Benny The Butcher. Single-ul va fi disponibil si pe noul album – “The Algorithm”. Avand o cariera de peste 20 de ani in industrie, artistul are foarte multi prieteni cu care a colaborat, iar noul proiect incearca sa reuneasca…

- PANA de curent care ar putea lovi Europa in perioada urmatoare: Ce e adevarat și ce e fals? PANA de curent care ar putea lovi Europa in perioada urmatoare: Ce e adevarat și ce e fals? Neliniștea a inceput sa cuprinda și Romania. Oamenii se intreaba daca trebuie sa-și faca provizii sau ce vom face daca…

- Justin Bieber a lansat videoclipul single-ului “Ghost”, albumul “Justice: The Complete Edition” și documentarul “Justin Bieber: Our World”! Superstar-ul global a lansat videoclipul oficial pentru al șaselea single de pe albumul “Justice”. Video-ul este regizat de Colin Tilley și ii are in prim plan…

- Dupa lansarea single-urilor “I Get A Kick Out Of You” si “Love For Sale”, albumul lansat in colaborare de Lady Gaga si Tony Bennett a fost lansat, fiind ultimul proiect muzical al lui Tony Bennett inregistrat intr-un studio. Totodata, albumul este punctul culminant al colaborarilor dintre cei doi artisti,…